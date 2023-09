SPECTACLE | QUATRIÈME A (LUTTE DE CLASSES) 6 Place georges Guérin Verdun, 23 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Pourquoi les élèves de la classe de Quatrième A se sont-ils révoltés ? Retour en direct sur une rébellion avec drapeau planté sur le toit du collège, revendications… et organisation d’un bal !

Drôle et rythmé, Quatrième A se fait l’écho de l’état du système éducatif en France. Sous-titrée « lutte de classes », la nouvelle création de Julia Vidit, directrice de La Manufacture CDN Nancy Lorraine, rappelle, en jouant entre réalité et imaginaire, combien les divisions internes d’une classe de collège sont à l’image de notre monde. Enseignants, principal et collégiens ne sont-ils pas les membres d’une micro-société placés sous le joug des lois et les intérêts des élus ? Sa mise en scène du texte de Guillaume Cayet interroge notre rapport au pouvoir, serait-ce à partir du règlement interne d’un établissement ! À travers le récit très subjectif de notre héroïne, La Discrète, et de nombreux personnages incarnés par cinq jeunes comédiens engagés, petits et grands découvriront, ou se souviendront, combien l’école est le premier lieu d’apprentissage d’un vivre-ensemble.

Durée : 1h15 / Tout public à partir de 13 ans

Texte : Guillaume Cayet

Mise en scène : Julia Vidit

Avec : Alexis Barbier, Otilly Belcour, Djibril Mbaye, Sacha Vilmar…

Scénographie : Thibaut Fack

Création lumière : Nathalie Perrier

Création sonore : Manon Amor

Costume : Valérie Ranchoux. Tout public

Samedi 2024-03-23 21:00:00 fin : 2024-03-23 22:15:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Why did the students in the Quatrième A class rebel? Here’s a live report on a rebellion that included a flag planted on the school roof, demands? and a ball!

Funny and fast-paced, Quatrième A echoes the state of the education system in France. Subtitled « Class Struggle », this new creation by Julia Vidit, director of La Manufacture CDN Nancy Lorraine, is a reminder of the extent to which the internal divisions of a middle-school class are a reflection of our world. Are teachers, principals and students not members of a micro-society under the yoke of laws and the interests of elected representatives? His staging of Guillaume Cayet?s text questions our relationship with power, even if it is based on the internal rules of a school! Through the highly subjective story of our heroine, La Discrète, and the many characters portrayed by five committed young actors, young and old alike will discover, or remember, how school is the first place where we learn to live together.

Running time: 1h15 / Suitable for all audiences aged 13 and over

Text: Guillaume Cayet

Director: Julia Vidit

Cast: Alexis Barbier, Otilly Belcour, Djibril Mbaye Alexis Barbier, Otilly Belcour, Djibril Mbaye, Sacha Vilmar?

Set design: Thibaut Fack

Lighting design: Nathalie Perrier

Sound design: Manon Amor

Costume design: Valérie Ranchoux

¿Por qué se rebelaron los alumnos de Cuarto A? Un reportaje en directo sobre una rebelión que incluyó plantar una bandera en el tejado del colegio, hacer reivindicaciones… ¡y organizar un baile!

Divertida y trepidante, Quatrième A reflexiona sobre la situación del sistema educativo en Francia. Subtitulada « Lucha de clases », la nueva producción de Julia Vidit, directora de La Manufacture CDN Nancy Lorraine, recuerda hasta qué punto las divisiones internas de una clase de secundaria son un reflejo de nuestro mundo. ¿Acaso los profesores, el director y los alumnos no son miembros de una microsociedad sometida al yugo de las leyes y los intereses de los representantes elegidos? Su puesta en escena del texto de Guillaume Cayet cuestiona nuestra relación con el poder, ¡incluso si se basa en las normas internas de una escuela! A través de la historia muy subjetiva de nuestra heroína, La Discrète, y de los numerosos personajes interpretados por cinco jóvenes actores comprometidos, jóvenes y mayores descubrirán, o recordarán, cómo la escuela es el primer lugar donde aprendemos a vivir juntos.

Duración: 1 hora y 15 minutos / Para todos los públicos a partir de 13 años

Texto: Guillaume Cayet

Dirección: Julia Vidit

Protagonistas : Alexis Barbier, Otilly Belcour, Djibril Mbaye, Sacha Vilmar?

Escenografía: Thibaut Fack

Diseño de iluminación: Nathalie Perrier

Diseño de sonido: Manon Amor

Diseño de vestuario: Valérie Ranchoux

Warum haben die Schüler der Klasse 4A eine Revolte angezettelt? Ein Live-Bericht über eine Rebellion mit Fahne auf dem Dach der Schule, Forderungen und einem Ball!

Quatrième A ist ein witziges und rhythmisches Echo auf den Zustand des Bildungssystems in Frankreich. Das neue Stück von Julia Vidit, Leiterin des La Manufacture CDN Nancy Lorraine, trägt den Untertitel « Klassenkampf » und erinnert durch das Spiel zwischen Realität und Fantasie daran, dass die internen Spaltungen einer Schulklasse ein Abbild unserer Welt sind. Sind Lehrer, Rektor und Schüler nicht Mitglieder einer Mikrogesellschaft, die unter dem Joch der Gesetze und den Interessen der gewählten Vertreter stehen? Seine Inszenierung des Textes von Guillaume Cayet stellt unsere Beziehung zur Macht in Frage, und sei es nur anhand der internen Regeln einer Schule! Anhand der sehr subjektiven Erzählung unserer Heldin, La Discrète, und der zahlreichen Figuren, die von fünf engagierten jungen Schauspielern verkörpert werden, werden Groß und Klein entdecken oder sich daran erinnern, wie sehr die Schule der erste Ort ist, an dem man das Zusammenleben lernt.

Dauer: 1h15 / Für alle ab 13 Jahren

Text: Guillaume Cayet

Regie: Julia Vidit

Mit: Alexis Barbier, Otilly Belcour, Djibril Mbaye, Sacha Vilmar?

Bühnenbild: Thibaut Fack

Lichtgestaltung: Nathalie Perrier

Tongestaltung: Manon Amor

Kostüm: Valérie Ranchoux

Mise à jour le 2023-09-27 par OT GRAND VERDUN