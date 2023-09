SPECTACLE | PROJET GRAND-MÈRE 6 Place georges Guérin Verdun, 22 mars 2024, Verdun.

Se laisser porter par un inconnu ? Quelle grand-mère accepterait cela ? Le circassien Alexandre Fray relève le défi avec un projet participatif. À travers une suite de duos bouleversants avec plusieurs femmes de 80 ans, il partage un moment d’émotion né d’un passionnant processus documentaire.

Tourner la tête, lever un bras, plier les genoux : beaucoup de grands-mères sont fragiles, souvent traumatisées par des chutes. Avec son spectacle participatif Grand-mère, sous-titré « J’aurai toujours des rêves, Maman », le circassien Alexandre Fray restitue un travail documentaire, né d’une véritable démarche protocolaire. D’abord par les témoignages dans l’obscurité de grands-mères, nées au « siècle dernier », ensuite par la projection de vidéos montrant des artistes du cirque à l’entraînement et des femmes âgées en établissements face à une mobilité difficile. Ce spectacle prend toute sa dimension dans un « final » étonnant où plusieurs grands-mères se retrouvent sur le plateau. Elles vont être portées à travers de fragiles duos. Un spectacle hautement émouvant, qui nous fait percevoir autrement la vieillesse et met en scène l’importance de la confiance et du respect.

Durée : 1h15 / Tout public à partir de 8 ans

Direction artistique : Alexandre Fray

Par et avec : Alexandre Fray (en alternance avec André Rosenfeld Sznelwar), Miriam Kooyman, Cathy Blisson

Regard extérieur, mise en espace : Christophe Bergon

Image : Karim Zeriahen

Production : Un loup pour l’Homme. Tout public

Let yourself be carried along by a stranger? What grandmother would accept that? Circus artist Alexandre Fray takes up the challenge with a participatory project. Through a series of moving duets with several 80-year-old women, he shares an emotional moment born of a fascinating documentary process.

Turning their heads, lifting their arms, bending their knees: many grandmothers are fragile, often traumatized by falls. With his participatory show Grand-mère, subtitled « J’aurai toujours des rêves, Maman » (« I’ll always have dreams, Mum »), circus artist Alexandre Fray presents a documentary work born of a genuine protocol. Firstly, through the darkened testimonies of grandmothers born in the « last century »; secondly, through the projection of videos showing circus artists in training and elderly women in institutions faced with difficult mobility. The show takes on its full dimension in an astonishing « finale » in which several grandmothers come together on stage. They are carried through fragile duets. A highly moving show that gives us a new perspective on old age, and highlights the importance of trust and respect.

Running time: 1h15 / Suitable for all audiences aged 8 and over

Artistic director: Alexandre Fray

By and with : Alexandre Fray (alternating with André Rosenfeld Sznelwar), Miriam Kooyman, Cathy Blisson

Outside view, staging: Christophe Bergon

Image: Karim Zeriahen

Production: Un loup pour l?Homme

¿Dejarse llevar por un desconocido? ¿Qué abuela lo aceptaría? El artista circense Alexandre Fray ha aceptado el reto con un proyecto participativo. A través de una serie de conmovedores duetos con varias mujeres de 80 años, comparte un momento emocional nacido de un fascinante proceso documental.

Girar la cabeza, levantar el brazo, doblar las rodillas: muchas abuelas son frágiles, a menudo traumatizadas por las caídas. Con su espectáculo participativo Grand-mère, subtitulado « J’aurai toujours des rêves, Maman » (« Siempre tendré sueños, mamá »), el artista circense Alexandre Fray recrea una obra documental nacida de un auténtico protocolo. Primero, a través de los testimonios oscurecidos de abuelas nacidas en el « siglo pasado », y después mediante la proyección de vídeos que muestran a artistas de circo en formación y a ancianas internadas en instituciones que se enfrentan a dificultades de movilidad. El espectáculo adquiere toda su dimensión en un asombroso final en el que varias abuelas se reúnen en el escenario. Se dejan llevar por frágiles dúos. Un espectáculo muy conmovedor que nos ofrece una nueva perspectiva de la vejez y destaca la importancia de la confianza y el respeto.

Duración: 1 hora 15 minutos / Apto para todos los públicos a partir de 8 años

Dirección artística: Alexandre Fray

Por y con : Alexandre Fray (alternando con André Rosenfeld Sznelwar), Miriam Kooyman, Cathy Blisson

Vista exterior, puesta en escena: Christophe Bergon

Imagen: Karim Zeriahen

Producción: Un loup pour l’Homme

Sich von einem Fremden tragen lassen? Welche Großmutter würde das akzeptieren? Der Zirkusartist Alexandre Fray stellt sich dieser Herausforderung mit einem partizipativen Projekt. In einer Reihe von bewegenden Duetten mit mehreren 80-jährigen Frauen teilt er einen emotionalen Moment, der aus einem spannenden dokumentarischen Prozess hervorgegangen ist.

Den Kopf drehen, einen Arm heben, die Knie beugen: Viele Großmütter sind gebrechlich und oft durch Stürze traumatisiert. Mit seiner partizipativen Show Grand-mère, die den Untertitel « J’aurai toujours des rêves, Maman » trägt, gibt der Zirkusartist Alexandre Fray eine dokumentarische Arbeit wieder, die aus einem echten protokollarischen Prozess entstanden ist. Zunächst durch die Aussagen von Großmüttern, die im « letzten Jahrhundert » geboren wurden, dann durch die Projektion von Videos, die Zirkusartisten beim Training und ältere Frauen in Pflegeheimen zeigen, die mit einer schwierigen Mobilität konfrontiert sind. Das Stück entfaltet seine ganze Dimension in einem erstaunlichen « Finale », in dem sich mehrere Großmütter auf der Bühne wiederfinden. Sie werden durch zerbrechliche Duos getragen. Ein sehr bewegendes Stück, das uns das Alter auf eine andere Art und Weise wahrnehmen lässt und die Bedeutung von Vertrauen und Respekt aufzeigt.

Dauer: 1h15 / Für alle ab 8 Jahren

Künstlerische Leitung: Alexandre Fray

Von und mit : Alexandre Fray (abwechselnd mit André Rosenfeld Sznelwar), Miriam Kooyman, Cathy Blisson

Blick von außen, Raumgestaltung: Christophe Bergon

Bild: Karim Zeriahen

Produktion: Un loup pour l’Homme

