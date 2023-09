CONCERT | LABESS 6 Place georges Guérin Verdun, 14 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

La joie ! Le mot n’est pas de trop pour parler du groupe Labess. Nourrie de racines algériennes et des cultures du monde entier, leur musique est chaleureuse, vibrante et dansante. Et leurs concerts, de grands moments de fraternité.

Avec son dernier album, Yemma (maman), paru en 2021, Labess commence son voyage à Alger où a grandi leur chanteur, auteur et compositeur Nedjim Bouizzoul. C’est dans le quartier populaire d’Hussein-Dey que le leader du groupe fut bercé par le chaâbi de ses grands frères musiciens. Cette musique traverse ses nouvelles compositions, accompagnées de quelques reprises dont le Dance Me de Leonard Cohen, avec deux couplets en algérien. D’autres langues se font entendre, l’espagnol, le français, parmi des musiques qui nous racontent la terre-mère. Avec de nombreuses influences latino-américaines, notamment colombiennes, Labess abolit les frontières pour une musique pleine d’humanité et de générosité. Sur la route depuis dix-huit ans, ce groupe chante la solidarité comme la misère, l’exil comme l’amitié. Véritable phénomène scénique, Labess fait battre les cœurs.. Tout public

Jeudi 2024-03-14 20:30:00 fin : 2024-03-14 21:45:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



The joy! The word is not too strong to describe the group Labess. Nourished by Algerian roots and cultures from all over the world, their music is warm, vibrant and danceable. And their concerts are great moments of fraternity.

With their latest album, Yemma (Maman), released in 2021, Labess begin their journey in Algiers, where their singer, songwriter and composer Nedjim Bouizzoul grew up. It was in the working-class district of Hussein-Dey that the band leader was cradled by the chaâbi of his older musical brothers. This music runs through his new compositions, accompanied by a number of covers, including Leonard Cohen?s Dance Me, with two verses in Algerian. Other languages are also heard, such as Spanish and French, among music that tells us about Mother Earth. With its many Latin American influences, notably Colombian, Labess breaks down borders to create a music full of humanity and generosity. On the road for eighteen years, this group sings of solidarity as well as misery, exile as well as friendship. A veritable stage phenomenon, Labess gets hearts beating.

¡La alegría! La palabra no es demasiado fuerte para describir al grupo Labess. Alimentada por raíces argelinas y culturas de todo el mundo, su música es cálida, vibrante y bailable. Y sus conciertos son grandes momentos de fraternidad.

Con su último álbum, Yemma (Mamá), publicado en 2021, Labess comienza su andadura en Argel, donde creció su cantante, compositor y autor, Nedjim Bouizzoul. Fue en el barrio obrero de Hussein-Dey donde el líder del grupo se dejó mecer por el chaâbi de sus hermanos músicos mayores. Esta música recorre sus nuevas composiciones, acompañadas de algunas versiones, entre ellas Dance Me, de Leonard Cohen, con dos versos en argelino. También suenan otras lenguas, como el español y el francés, entre la música que nos habla de la Madre Tierra. Con sus numerosas influencias latinoamericanas, especialmente colombianas, Labess rompe fronteras para crear una música llena de humanidad y generosidad. En la carretera desde hace dieciocho años, este grupo canta tanto a la solidaridad como a la miseria, tanto al exilio como a la amistad. Auténtico fenómeno sobre el escenario, Labess hace latir el corazón de la gente.

Die Freude! Das Wort ist nicht zu viel, um die Gruppe Labess zu beschreiben. Ihre Musik, die von algerischen Wurzeln und Kulturen aus der ganzen Welt geprägt ist, ist warmherzig, vibrierend und tanzbar. Und ihre Konzerte sind große Momente der Brüderlichkeit.

Mit ihrem neuesten Album Yemma (Mama), das 2021 erschien, beginnen Labess ihre Reise in Algier, wo ihr Sänger, Autor und Komponist Nedjim Bouizzoul aufgewachsen ist. Im beliebten Stadtteil Hussein-Dey wurde der Bandleader von der Chaâbi-Musik seiner älteren musikalischen Brüder in den Schlaf gewiegt. Diese Musik zieht sich durch seine neuen Kompositionen, die von einigen Coverversionen begleitet werden, darunter Leonard Cohens Dance Me mit zwei Strophen auf Algerisch. Auch andere Sprachen sind zu hören, Spanisch und Französisch, inmitten von Musik, die uns von der Mutter Erde erzählt. Mit zahlreichen lateinamerikanischen, vor allem kolumbianischen Einflüssen reißt Labess die Grenzen nieder, um eine Musik voller Menschlichkeit und Großzügigkeit zu schaffen. Seit achtzehn Jahren ist die Band unterwegs und singt von Solidarität und Elend, von Exil und Freundschaft. Labess ist ein echtes Bühnenphänomen, das die Herzen höher schlagen lässt.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT GRAND VERDUN