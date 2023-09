CONCERT | BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL 6 Place georges Guérin Verdun, 22 février 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Quelle rencontre ! Après l’album Chamber music en 2009, le joueur de kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste Vincent Segal ont poursuivi leur collaboration avec Musique de nuit en 2015. Une pluralité musicale applaudie dans le monde entier.

L’amitié et la musique : ces deux vertus, Ballaké Sissoko et Vincent Segal les incarnent en interprétant leurs compositions sur toute la planète. Acclamés par la critique musicale internationale, ils poursuivent leur tournée en jouant des morceaux de leurs deux albums, tout en se lançant régulièrement dans des improvisations enivrantes. Cette fusion de la kora et du violoncelle invite à un voyage de l’Afrique à l’Europe, exemple parfait d’une fraternité artistique. Traversées de l’esprit des musiques mandingues, brésiliennes, baroques, jazz ou gitanes, les compositions des deux artistes sont des odes à la liberté et à l’émotion. Loin de la fureur du monde, le concert Musique de nuit délivre de vrais frémissements et dessine d’indispensables chemins de liberté.

Durée : 1h

Tout public

Kora : Ballaké Sissoko

Violoncelle : Vincent Segal.

Jeudi 2024-02-22 20:30:00 fin : 2024-02-22 21:30:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



What a meeting! After the 2009 album Chamber music, kora player Ballaké Sissoko and cellist Vincent Segal continued their collaboration with Musique de nuit in 2015. A musical plurality applauded the world over.

Friendship and music: Ballaké Sissoko and Vincent Segal embody these two virtues, performing their compositions all over the world. Acclaimed by international music critics, they continue their tour playing tracks from their two albums, while regularly launching into intoxicating improvisations. This fusion of kora and cello takes us on a journey from Africa to Europe, a perfect example of artistic fraternity. Crossed by the spirit of Mandingo, Brazilian, Baroque, jazz and Gypsy music, the two artists? compositions are odes to freedom and emotion. Far from the fury of the world, the Musique de nuit concert delivers real shivers and draws indispensable paths to freedom.

Duration: 1 hour

All audiences

Kora: Ballaké Sissoko

Cello: Vincent Segal

¡Menudo encuentro! Tras el álbum Chamber music en 2009, el intérprete de kora Ballaké Sissoko y el violonchelista Vincent Segal continuaron su colaboración con Musique de nuit en 2015. Una diversidad musical aplaudida en todo el mundo.

Amistad y música: estas dos virtudes las encarnan Ballaké Sissoko y Vincent Segal cuando interpretan sus composiciones por todo el mundo. Aclamados por la crítica musical internacional, continúan su gira tocando temas de sus dos álbumes, al tiempo que se lanzan con regularidad a embriagadoras improvisaciones. Esta fusión de kora y violonchelo invita a un viaje de África a Europa, un ejemplo perfecto de fraternidad artística. Atravesadas por el espíritu de la música mandinga, brasileña, barroca, jazz y gitana, las composiciones de los dos artistas son odas a la libertad y a la emoción. Lejos de la furia del mundo, el concierto Musique de nuit ofrece una auténtica emoción y dibuja los caminos esenciales de la libertad.

Duración: 1 hora

Todos los públicos

Kora: Ballaké Sissoko

Violonchelo: Vincent Segal

Was für eine Begegnung! Nach dem Album Chamber music im Jahr 2009 setzten der Kora-Spieler Ballaké Sissoko und der Cellist Vincent Segal ihre Zusammenarbeit mit Musique de nuit im Jahr 2015 fort. Eine musikalische Pluralität, die auf der ganzen Welt Beifall findet.

Freundschaft und Musik: Diese beiden Tugenden verkörpern Ballaké Sissoko und Vincent Segal, indem sie ihre Kompositionen auf der ganzen Welt aufführen. Von der internationalen Musikkritik gefeiert, setzen sie ihre Tournee fort, indem sie Stücke aus ihren beiden Alben spielen und sich immer wieder in berauschende Improvisationen stürzen. Diese Fusion von Kora und Cello lädt zu einer Reise von Afrika nach Europa ein und ist ein perfektes Beispiel für eine künstlerische Brüderschaft. Die Kompositionen der beiden Künstler, die vom Geist der Mandingo-, Brasilien-, Barock-, Jazz- oder Zigeunermusik durchdrungen sind, sind Oden an die Freiheit und die Emotionen. Das Konzert Musique de nuit ist weit entfernt von der Wut der Welt, es vermittelt ein wahres Zittern und zeichnet unverzichtbare Wege der Freiheit.

Dauer: 1 Stunde

Alle Altersgruppen

Kora: Ballaké Sissoko

Cello: Vincent Segal

