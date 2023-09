SPECTACLE | SAUVAGE 6 Place Georges Guérin Verdun, 15 février 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Jours et nuits, trois jeunes gens s’enfuient de leur internat pour s’aventurer dans une forêt. Dans cet espace secret, ils inventent toutes sortes de jeux et découvrent la liberté. Entrez dans Sauvage, un émouvant thriller écologique.

Que s’est-il passé dans la forêt ? À travers une magnifique scénographie, la metteuse en scène et comédienne Annabelle Sergent retrouve l’autrice et artiste associée Karin Serres pour nous faire vivre, ou revivre, le passage de l’adolescence à l’état adulte. Sauvage raconte les escapades de trois jeunes personnes dans une forêt autour d’une usine désaffectée. Dans cet espace loin de la ville, leur imagination se libère tandis que des pisteurs les suivent avec un piège photographique. À travers un long flash-back, l’une d’entre eux, notre héroïne devenue adulte, parle de ce périple et de ses apprentissages. Avec ses tiges noires figurant des arbres, sa végétation en constante vibration visuelle et sonore, Sauvage parle du désir de vivre sa vie au présent et délivre une véritable ode au « féminin sauvage ».

Durée : 55 minutes + Rencontre avec l’artiste et l’autrice à l’issue de la représentation

Tout public à partir de 10 ans. Tout public

Jeudi 2024-02-15 20:30:00 fin : 2024-02-15 21:25:00. 13 EUR.

6 Place Georges Guérin Eglise Jeanne d’Arc

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Day and night, three young men run away from their boarding school to venture into a forest. In this secret space, they invent all kinds of games and discover freedom. Enter Sauvage, a moving ecological thriller.

What happened in the forest? Through a magnificent scenography, director and actress Annabelle Sergent joins author and associate artist Karin Serres to take us through, or relive, the passage from adolescence to adulthood. Sauvage recounts the escapades of three young people in a forest surrounding a disused factory. In this space far from the city, their imaginations are set free as trackers follow them with a camera trap. In a long flashback, one of them, our now-adult heroine, talks about her journey and the lessons she learned. With its black stems representing trees, its vegetation in constant visual and aural vibration, Sauvage speaks of the desire to live life in the present, and delivers a veritable ode to the « wild feminine ».

Running time: 55 minutes + Meeting with the artist and author after the performance

For audiences aged 10 and over

Día y noche, tres jóvenes se escapan de su internado para adentrarse en un bosque. En este espacio secreto, inventan todo tipo de juegos y descubren la libertad. Entre en Sauvage, un thriller ecológico conmovedor.

¿Qué ocurrió en el bosque? A través de una magnífica escenografía, la directora y actriz Annabelle Sergent se une a la autora y artista asociada Karin Serres para llevarnos a través, o revivir, el paso de la adolescencia a la edad adulta. Sauvage narra las escapadas de tres jóvenes en un bosque alrededor de una fábrica en desuso. En este espacio alejado de la ciudad, su imaginación se libera mientras unos rastreadores les siguen con una cámara trampa. En un largo flashback, uno de ellos, nuestra heroína adulta, habla de su viaje y de las lecciones que aprendió. Con sus tallos negros que representan árboles, su vegetación en constante vibración visual y auditiva, Sauvage habla del deseo de vivir la vida en el presente y ofrece una verdadera oda a lo « femenino salvaje ».

Duración: 55 minutos + Encuentro con el artista y el autor después de la representación

Para todos los públicos a partir de 10 años

Tag und Nacht fliehen drei Jugendliche aus ihrem Internat und wagen sich in einen Wald. In diesem geheimen Raum erfinden sie alle möglichen Spiele und entdecken die Freiheit. Betreten Sie Sauvage, einen bewegenden Öko-Thriller.

Was ist in dem Wald passiert? In einem wunderschönen Bühnenbild trifft die Regisseurin und Schauspielerin Annabelle Sergent auf die Autorin und assoziierte Künstlerin Karin Serres, um uns den Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter erleben oder wiedererleben zu lassen. Sauvage erzählt von den Ausflügen dreier junger Menschen in einen Wald rund um eine verlassene Fabrik. In diesem stadtfernen Raum wird ihre Vorstellungskraft freigesetzt, während sie von Fährtenlesern mit einer Fotofalle verfolgt werden. In einer langen Rückblende erzählt eine von ihnen, unsere erwachsene Heldin, von dieser Reise und ihren Lernerfahrungen. Mit seinen schwarzen Stäben, die Bäume darstellen, und seiner Vegetation, die in ständiger visueller und akustischer Vibration ist, erzählt Sauvage von dem Wunsch, sein Leben in der Gegenwart zu leben, und ist eine wahre Ode an die « wilde Frau ».

Dauer: 55 Minuten + Treffen mit der Künstlerin und der Autorin nach der Vorstellung

Alle Zuschauer ab 10 Jahren

