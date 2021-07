Chennegy Chennegy Aube, Chennegy 5ème randonnée nocturne Chennegy Chennegy Catégories d’évènement: Aube

Samedi 31 juillet : CHENNEGY – 5ème randonnée nocturne de 6,8 km, avec un pot de l'amitié à l'arrivée. A partir de 21h, sur le parking de la salle des fêtes. La randonnée n'est pas compliquée, ce n'est cependant pas une simple promenade. N'oubliez pas vos chaussures de marche, lampe, vêtements de protection, solution anti-moustique et votre bonne humeur ! Pour des raisons de sécurité, nous déconseillons la présence d'animaux de compagnie. Organisée par l'Association Sauvegarde et Vie du Patrimoine de Chennegy-Le Valdreux. Tarif : 2€ par personne. Contact : +33 (0)9 62 10 04 08 – +33 (0)6 89 84 22 43 – +33 (0)6 75 25 63 24 – association.s.v.p.chennegy@gmail.com

