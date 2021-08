Flers Flers Flers, Orne 5e Forum des métiers et de l’emploi à Flers Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

5e Forum des métiers et de l’emploi à Flers Flers, 18 novembre 2021, Flers. 5e Forum des métiers et de l’emploi à Flers 2021-11-18 – 2021-11-18

Flers Orne Informer les jeunes en phase d'orientation et les demandeurs d'emploi sur les possibilités de formation et de débouchés professionnels, informer les actifs souhaitant se reconvertir sur les secteurs porteurs sur le territoire de Flers Agglo, mais aussi mettre en cohérence l'offre d'emplois et la demande de travail, tels sont les objectifs du Forum des métiers Ouvert à tous, collégiens, lycéens mais aussi aux personnes en reconversion et aux demandeurs d'emploi. Il est conseillé de venir avec son CV.

+33 2 33 65 06 75

