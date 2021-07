Gif-sur-Yvette CentraleSupélec campus de Gif Essonne, Gif-sur-Yvette 5è édition des Rencontres Omnisports CentraleSupélec CentraleSupélec campus de Gif Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

le samedi 18 septembre

Cette année encore, la ROCS (Rencontre Omnisports de CentraleSupélec) revient pour sa 5ème édition. Elle aura lieu le samedi 18 septembre 2021 sur le campus de Gif-Sur-Yvette. Lors de ce tournoi sportif, étudiants, alumnis, césuriers et personnel de l’école partageront des moments plus informels autour du sport. C’est l’occasion de revenir sur le campus, de revoir ses anciens camarades et de rencontrer la nouvelle génération. Au programme : du sport bien sûr, mais aussi des activités, de la bonne nourriture toute la journée et surtout de la bonne ambiance !

CentraleSupélec campus de Gif 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

2021-09-18

