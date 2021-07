Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime 59 ème foire aux antiquités Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Cette foire est la plus importante de Normandie avec 55 exposants, nous accueillons entre 3000 et 4000 visiteurs, L’entrée est de 5,00 € (gratuit/-12 ans). Les billets d’entrée donne droit à un tirage au sort pour gagner un voyage d’une valeur de 1500 € La 59ème édition de la Foire aux Antiquités, organisée par le Comité des Fêtes de Cany, se déroulera du 12 au 15 août sous chapiteau, place de la salle Daniel Pierre à Cany-Barville de 10h à 19h30.

