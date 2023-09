SPECTACLE | SI VENUS AVAIT SU À VERDUN 52 Rue Pierre Demathieu Verdun, 23 mars 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Margaux Eskenazi et Sigrid Carré-Lecoindre nous font entrer dans l’univers de l’esthétique et du soin. Les deux artistes interrogent notre désir de bien-être jusqu’à nous emmener dans des lieux inattendus. Si Vénus avait su ou le monde méconnu des socio-esthéticiennes.

Que se passe-t-il dans l’intimité des cabines des instituts de beauté ? De quoi parle-t-on ? D’où vient ce désir de prendre soin de soi ? Il ne s’agit pas seulement d’ongles parfaits ou d’épilation. Une parole circule ; des confidences se disent ; un abandon se fait. Et cela ne concerne pas que les femmes… Si Vénus avait su de Margaux Eskenazi et Sigrid Carré-Lecoindre est né d’un long travail d’enquête sur plusieurs territoires dont celui de Verdun. Né de nombreux témoignages et de rencontres auprès de clientes et d’esthéticiennes, leur spectacle est généreux, émouvant et drôle. Leur approche déborde les espaces consacrés pour offrir un autre regard sur la beauté, en nous emmenant du côté des EHPAD, des centres d’oncologie ou d’hébergement d’urgence. En levant le voile sur les socio-esthéticiennes, Si Vénus avait su révèle autant des corps à la marge qu’il raconte notre désir de dignité.

Durée : 1h / Tout public à partir de 12 ans.

Compagnie Nova

Conception et écriture : Sigrid Carré lecoindre et Margaux Eskenazi

Mise en scène : Margaux Eskenazi

Avec : Laurent Deve, Chloé Bonifay. Tout public

Samedi 2024-03-23 15:00:00 fin : 2024-03-23 11:30:00. 13 EUR.

52 Rue Pierre Demathieu Chez l’habitant à 10h30 et au salon Coiffure d’Ange à 15h

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Margaux Eskenazi and Sigrid Carré-Lecoindre take us into the world of beauty care. The two artists question our desire for well-being, taking us to unexpected places. Si Vénus avait su or the little-known world of socio-aestheticians.

What goes on in the intimate cabins of beauty salons? What do they talk about? Where does this desire for self-care come from? It’s not just about perfect nails or waxing. People talk, confide in each other, abandon themselves. And it’s not just about women? Si Vénus avait su, by Margaux Eskenazi and Sigrid Carré-Lecoindre, is the result of a lengthy survey of several regions, including Verdun. The result of numerous testimonials and meetings with customers and beauticians, their show is generous, moving and funny. Their approach goes beyond the confines of conventional spaces to offer a different take on beauty, taking us into the realms of nursing homes, oncology centers and emergency shelters. By lifting the veil on socio-aestheticians, Si Vénus avait su reveals as much about bodies on the margins as it does about our desire for dignity.

Running time: 1h / Suitable for all audiences aged 12 and over.

Compagnie Nova

Concept and writing: Sigrid Carré lecoindre and Margaux Eskenazi

Director: Margaux Eskenazi

Starring : Laurent Deve, Chloé Bonifay

Margaux Eskenazi y Sigrid Carré-Lecoindre nos adentran en el mundo de la belleza y el cuidado. Las dos artistas cuestionan nuestro deseo de bienestar, llevándonos a lugares inesperados. Si Vénus avait su o el mundo poco conocido de los socioestéticos.

¿Qué ocurre en las cabinas íntimas de los salones de belleza? ¿De qué hablan? ¿De dónde viene este deseo de cuidarse? No se trata sólo de uñas perfectas o depilación. La gente habla, se confía y se deja llevar. ¿Y no se trata sólo de mujeres? Si Vénus avait su, de Margaux Eskenazi y Sigrid Carré-Lecoindre, es el resultado de una amplia investigación en diversos ámbitos, entre ellos Verdún. Su espectáculo, generoso, conmovedor y divertido, es fruto de numerosos testimonios personales y encuentros con clientas y esteticistas. Su enfoque va más allá de los límites de los espacios convencionales para ofrecer una visión diferente de la belleza, llevándonos a residencias de ancianos, centros de oncología y refugios de emergencia. Levantando el velo sobre las esteticistas sociales, Si Vénus avait su revela tanto sobre los cuerpos en los márgenes como sobre nuestro deseo de dignidad.

Duración: 1 hora / Apta para todos los públicos a partir de 12 años.

Compañía Nova

Concepción y escritura: Sigrid Carré lecoindre y Margaux Eskenazi

Dirección: Margaux Eskenazi

Protagonistas : Laurent Deve, Chloé Bonifay

Margaux Eskenazi und Sigrid Carré-Lecoindre führen uns in die Welt der Ästhetik und der Pflege ein. Die beiden Künstlerinnen hinterfragen unseren Wunsch nach Wohlbefinden, bis sie uns an unerwartete Orte führen. Si Vénus aurait savait oder die unbekannte Welt der Sozio-Kosmetikerinnen.

Was passiert in der Intimität der Kabinen von Schönheitssalons? Worüber wird gesprochen? Woher kommt der Wunsch, sich um sich selbst zu kümmern? Es geht nicht nur um perfekte Fingernägel oder Haarentfernung. Es wird gesprochen, man vertraut sich an, man gibt sich hin. Und das betrifft nicht nur Frauen? Si Vénus avait su von Margaux Eskenazi und Sigrid Carré-Lecoindre entstand nach einer langen Recherche in mehreren Gebieten, darunter Verdun. Ihr Stück, das aus zahlreichen Zeugenaussagen und Begegnungen mit Kundinnen und Kosmetikerinnen entstanden ist, ist großzügig, bewegend und witzig. Ihr Ansatz geht über die üblichen Räumlichkeiten hinaus und bietet einen anderen Blick auf die Schönheit, indem sie uns in Alten- und Pflegeheimen, Onkologiezentren oder Notunterkünften mitnimmt. Si Vénus avait su enthüllt nicht nur die Körper am Rande der Gesellschaft, sondern erzählt auch von unserem Wunsch nach Würde.

Dauer: 1 Stunde / Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Kompanie Nova

Konzept und Schreiben: Sigrid Carré lecoindre und Margaux Eskenazi

Regie: Margaux Eskenazi

Mit: Laurent Deve, Chloé Bonifay

