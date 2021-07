Tours Hôtel de ville Indre-et-Loire, Tours 50 Meilleurs Ouvriers de France en exposition-démonstration Hôtel de ville Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

Les jeunes comme les adultes vont pouvoir « mettre la main à la pâte » et s’initier dans différents ateliers : calligraphie, broderie, gravure sur pierre, vannerie. Les adultes pourront s’initier à l’œnologie. Une belle opportunité pour les jeunes de choisir leur orientation professionnelle.

Entrée libre

Ils vous font partager leur passion pour leur métier, exposent leur chef-d’œuvre et font des démonstrations de leur savoir-faire dans 34 métiers différents. Ateliers pour enfants et adultes. Hôtel de ville Place Jean-Jaurès, 37000 Tours Tours Indre-et-Loire

