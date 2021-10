Viry-Châtillon Patinoire des Lacs Essonne, Viry-Châtillon 50 ans de la Patinoire de Viry-Chatillon Patinoire des Lacs Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Célébrez les 50 ans de la patinoire Samedi 30 octobre, la Ville et les différents partenaires vous invitent à une journée festive pour célébrer les 50 ans de la patinoire. Au programme : de 16h à 17h15 : initiation au curling de 17h15 à 18h : danse sur glace (OCDV) de 18h à 18h30 : démonstrations de l’école de hockey de 18h30 à 19h15 : match de hockey de 19h30 à 19h50 : danse sur glace (OCDV) de 19h50 à 20h45 : match de hockey à partir de 21h : ouverture de la piste de glace au public Renseignements : Patinoire des lacs, 01 78 18 20 21

3,5€ (adulte EPT) hors location patins et 2€ (tarif réduit) hors location patins.

Samedi 30 octobre, la Ville, le Grand Orly Seine Bièvre et les associations partenaires vous invitent à une journée festive pour célébrer les 50 ans de la patinoire.

