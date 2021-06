Obernai Cour Athic Bas-Rhin, Obernai 4U en concert Cour Athic Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Cour Athic, le lundi 21 juin à 20:00

Le groupe 4U propose un répertoire Pop-Rock (années 60 aux années 80). ———————————————————————- ### **Ambiance assurée !** Port du masque obligatoire / Public obligatoirement assis / Jauge maximale / Entrée-sortie différenciée [sous réserve des conditions météorologiques] Fête de la musique 2021 Cour Athic Rue Athic Obernai Obernai Bas-Rhin

2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T22:30:00

