Depuis de nombreuses années, des villages copains du monde existent. Les enfants y apprennent à construire ensemble un monde solidaire. Ces villages incarnent l’esprit de Copain du Monde, le mouvement du Secours populaire né en 1992. Au sein de Copain du monde les enfants qui le souhaitent deviennent auteurs et acteurs de la solidarité ! Au quotidien, le Secours populaire français travaille à faire développer des actions de solidarité et de vivre ensemble pour les personnes accueillies par l’association. En effet, nos actions « Copains du Monde », nos sorties de solidarité et de collectes sont le souhait d’un monde meilleur. Au Village d’enfants copain du Monde, les jeunes passent des vacances pas comme les autres. L’objectif est de favoriser la rencontre et les échanges entre des enfants de différents pays du monde : ils partagent des moments autour d’activités sportives et culturelles : chant, théâtre, danse, cirque, cuisine… toutes ses activités sont accompagnées d’activités de solidarité, d’échanges culturels. La fédération des Yvelines du Secours populaire français organise son 4ème « Village Copain du Monde », c’est-à-dire un séjour de vacances, autour des droits de l’enfant, de l’accès à la culture et aux loisirs. **Voici les informations :** * Dates du séjour : du 2 au 9 août 2021 * Lieu du séjour : base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines (à Trappes) * Public concerné : 15 enfants de 6 à 14 ans (originaires des Yvelines et de la Marne – France). **Plus d’informations en nous contactant ou sur notre site :** * [[http://www.secourspopulaire.fr/villages-copain-du-monde-la-solidarite-en-partage](http://www.secourspopulaire.fr/villages-copain-du-monde-la-solidarite-en-partage)](http://www.secourspopulaire.fr/villages-copain-du-monde-la-solidarite-en-partage) * [[http://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde/](http://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde/)](http://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde/) * [[http://www.secourspopulaire.fr/78](http://www.secourspopulaire.fr/78)](http://www.secourspopulaire.fr/78)

15 euros par enfant demandés aux parents

