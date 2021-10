Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées 4ème Cyclo cross de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Ouvert aux VTT licenciés et aux non licenciés munis d’un certificat médical autorisant la pratique du VTT en compétition. Cyclo-cross ouvert aux licenciés des autres fédérations pouvant prétendre à une licence UFOLEP ainsi qu’aux non licenciés munis d’un certificat médical autorisant la pratique en compétition. Pour les pré-licenciés 6 à 12 ans certificat médical autorisant la pratique du VTT et autorisation parentale ou licence. 4ème cyclo-cross de Bagnères de Bigorre.

4ème cyclo-cross de Bagnères de Bigorre.

Le départ aura lieu au Vallon du Salut (rue Jean Rosch) à Bagnères de Bigorre

+33 6 02 10 04 75

Ouvert aux VTT licenciés et aux non licenciés munis d'un certificat médical autorisant la pratique du VTT en compétition. Cyclo-cross ouvert aux licenciés des autres fédérations pouvant prétendre à une licence UFOLEP ainsi qu'aux non licenciés munis d'un certificat médical autorisant la pratique en compétition. Pour les pré-licenciés 6 à 12 ans certificat médical autorisant la pratique du VTT et autorisation parentale ou licence.

