46 ème marche populaire Carspach, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Carspach.

46 ème marche populaire 2021-07-24 07:00:00 – 2021-07-25 15:00:00

Carspach Haut-Rhin Carspach

EUR Parcours 5, 10 km et 21 km sans difficultés particulières. Récompense pour les groupes les plus importants et la personne la plus âgée. Régénérant et boisson offerts au premier poste de contrôle, possibilité de restauration sur le parcours et à l’arrivée.

Repas en forêt samedi midi et soir et dimanche midi – Au Cercle St Georges : samedi midi et dimanche midi

Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur le parcours, les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.

+33 3 89 40 68 03

dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de tourisme du Sundgau