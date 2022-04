40ème Festival Les Riches Heures Musicales de la Rotonde, Festival de Musique Ancienne Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-08-05 21:00:00 – 2022-08-05 23:00:00

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde EUR 30 “Cantates arcadiennes de Rome à Paris” Sandrine PIAU, soprano, 2 violons un violoncelle et clavecin. festivalaccueil@gmail.com https://www.festival-simiane.com/ Haut village Château de Simiane la Rotonde Simiane-la-Rotonde

