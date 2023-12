English games 4 place du fairage Périers, 20 janvier 2024, Périers.

Périers Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Viens jouer en anglais à des jeux de société tel que the memory, the twister, les mots mélés, etc. Une animation à partager en famille

10 h à 12 h – dès 3 ans.

Viens jouer en anglais à des jeux de société tel que the memory, the twister, les mots mélés, etc. Une animation à partager en famille

10 h à 12 h – dès 3 ans

Viens jouer en anglais à des jeux de société tel que the memory, the twister, les mots mélés, etc. Une animation à partager en famille

10 h à 12 h – dès 3 ans

.

4 place du fairage

Périers 50190 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-23 par Côte Ouest Centre Manche