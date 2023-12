Ateliers dessin : l’hiver en couleur 4 Grande Rue Ousson-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Début : 2024-01-06

fin : 2024-03-30 L’association L’Art de Rien propose de janvier à mars des ateliers de dessin itinérant sur le thème « L’HIVER EN COULEUR ». Les ateliers de dessin vont se dérouler dans 10 villes de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye..

Un festival de dessin au coeur de l’hiver ! L’association L’Art de Rien propose de janvier à mars des ateliers de dessin itinérant sur le thème « L’HIVER EN COULEUR ». Les ateliers de dessin vont se dérouler dans 10 villes de la Communauté de Communes. Dans ces ateliers de dessin, l’expression artistique de nos émotions est centrale. La vie est une mosaïque d’émotions. L’ expression artistique a la capacité de nous aider à visualiser, comprendre et traiter ces émotions. Pour tout renseignement vous pouvez adresser votre message à association.lartderien@gmail.com EUR.

4 Grande Rue

Ousson-sur-Loire 45250 Loiret Centre-Val de Loire

