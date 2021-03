3ÈME SALON DU BIEN-ETRE DE PLOMBIERES-LES-BAINS, 22 mai 2021-22 mai 2021, Plombières-les-Bains.

3ÈME SALON DU BIEN-ETRE DE PLOMBIERES-LES-BAINS 2021-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-05-23 18:00:00 18:00:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains

Du beau, du bon et du vrai!

Derrière ce slogan, se cachent un projet et une équipe de bénévoles enthousiastes, amis et passionnés qui unirent leurs forces en avril 2018 pour constituer l’association “PLOMBIÈRES NATURE” et organiser ainsi le 1er Salon du Bien-être de Plombières-Les-Bains.

La “ville aux 1000 balcons” disposent d’atouts indéniables pour faciliter cette manifestation en phase avec son image “naturelle”: un passé historique prestigieux, une station thermale active, une logistique évènementielle éprouvée par l’organisation du célèbre Marché de Noël de Plombières-Les-Bains…

Désireux d’ouvrir cet évènement au “bien-être au sens large”, nous accueillerons les visiteurs les 22 et 23 mai 2021 prochains dans l’écrin prestigieux de la cité impériale; qui sera (partiellement) piétonnisée pour la seconde édition du Salon du Bien-être de Plombières-Les-Bains!

Le 3ème Salon du Bien-Etre de Plombières Les Bains fera la part belle aux abeilles et aux insectes pollinisateurs!

Au programme: apiculteurs professionnels ou amateurs, plantations de fleurs mellifères, miels gastronomiques ou médicaux, construction d’hôtels à abeilles, initiations à la permaculture… cohabiteront avec nos exposants et animations habituels.

Ce Salon à l’entrée gratuite s’articulera entre salles couvertes et stands extérieurs, proposera une cinquantaine d’animations ainsi qu’une cinquantaine d’exposants professionnels, guidera les visiteurs grâce à un plan panoramique et une conciergerie… de la place Beaumarchais (mairie) à l’Espace Berlioz (Cinéma).

Dans l’attente de vous accueillir de 10h00 à 18h00 les samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 prochains, notre équipe se démène pour pérenniser cette seconde édition et se place à la disposition des exposants professionnels ou des animateurs associatifs (conférenciers, acteurs environnementaux, militants…) via plombieresnature@gmail.com

plombieresnature@gmail.com http://www.plombieres-nature.fr/

DOMINIQUE GAINON – CLUB WINNERS