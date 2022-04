3ème Rencontre des Dentellières du Périgord Vert Nontron Nontron Catégories d’évènement: Dordogne

3ème Rencontre des Dentellières du Périgord Vert Nontron, 28 mai 2022, Nontron.

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 18:00:00

Stand/stage de broderie, cartonnage, bijoux, couture, mercerie, tissus patchwork, laine… Initiation à la dentelle adulte, enfant (lots surprises). Tombola/lots offerts par les commerçants

