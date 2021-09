3e Salon Marmandais des Artistes Aquitains Marmande, 28 septembre 2021, Marmande.

3e Salon Marmandais des Artistes Aquitains 2021-09-28 – 2021-10-09

Marmande Lot-et-Garonne

La Ville de Marmande et l’Association Tous Artistes Enfants présentent le 3e Salon Marmandais des Artistes Aquitains avec 30 artistes. (Sculpture, peinture, dessins, collages, poteries, installations…).

Trois lieux :

-Médiathèque Albert Camus : de mardi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

-Chapelle de l’Annonciade de l’EHPAD St Exupéry : de lundi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

-Galerie Garozarts : de mardi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

La Ville de Marmande et l’Association Tous Artistes Enfants présentent le 3e Salon Marmandais des Artistes Aquitains avec 30 artistes. (Sculpture, peinture, dessins, collages, poteries, installations…).

Trois lieux :

-Médiathèque Albert Camus : de mardi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

-Chapelle de l’Annonciade de l’EHPAD St Exupéry : de lundi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

-Galerie Garozarts : de mardi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

+33 6 37 55 66 18

La Ville de Marmande et l’Association Tous Artistes Enfants présentent le 3e Salon Marmandais des Artistes Aquitains avec 30 artistes. (Sculpture, peinture, dessins, collages, poteries, installations…).

Trois lieux :

-Médiathèque Albert Camus : de mardi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

-Chapelle de l’Annonciade de l’EHPAD St Exupéry : de lundi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

-Galerie Garozarts : de mardi à vendredi de 15h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Ville de Marmande et Association Tous Artistes Enfants

dernière mise à jour : 2021-09-23 par