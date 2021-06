Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire, Lavaudieu 3è édition Un écran, des Etoiles à Lavaudieu Lavaudieu Lavaudieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

Lavaudieu

3è édition Un écran, des Etoiles à Lavaudieu Lavaudieu, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lavaudieu. 3è édition Un écran, des Etoiles à Lavaudieu 2021-07-28 – 2021-07-28

Lavaudieu Haute-Loire A l’occasion de sa troisième édition, le Festival Un écran…Des étoiles , poursuit son itinérance à travers la vallée et les Gorges de l’Allier. Séance de cinéma en plein air

Thème : En Famille A l’occasion de sa troisième édition, le Festival Un écran…Des étoiles , poursuit son itinérance à travers la vallée et les Gorges de l’Allier. Séance de cinéma en plein air

Thème : En Famille

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Lavaudieu Étiquettes évènement : Autres Lieu Lavaudieu Adresse Ville Lavaudieu lieuville 45.29378#3.38496