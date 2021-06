39ème Festival Les Riches Heures Musicales de Musique Ancienne Simiane-la-Rotonde, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Simiane-la-Rotonde.

39ème Festival Les Riches Heures Musicales de Musique Ancienne 2021-07-31 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-14 23:00:00 23:00:00 La Rotonde du château Château de Simiane le Rotonde

Simiane-la-Rotonde Alpes de Haute-Provence Simiane-la-Rotonde

EUR 30

Orphée, le chant du monde. Ce chant partira des terres ancestrales d’Orphée, en Thrace, et parcourra les musiques italiennes, françaises et anglaises du XV au XIXème siècle. En prologue un concert théâtralisé le syndrome d’Orphée et deux créations.

boutique@haute-provence-tourisme.com +33 4 84 54 95 10 https://billetterie.haute-provence-tourisme.com/

