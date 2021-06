Fontenay-sous-Bois Les Vergers de l'Îlot Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne 38e Journées à l’association des Vergers de l’îlot ! Les Vergers de l’Îlot Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

38e Journées à l’association des Vergers de l’îlot ! Les Vergers de l’Îlot, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fontenay-sous-Bois. 38e Journées à l’association des Vergers de l’îlot !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Vergers de l’Îlot

L’association des Vergers de l’îlot vous accueillera comme chaque année : 5 000 m2 de vergers, potagers, poulailler pédagogique, ruchers, serres, entretenus par nos adhérents bénévoles. Durant ces deux jours, à partir de 13h vous pourrez déjeuner sur place, avec des repas confectionnés par nos soins. Le produit de nos récoltes sera en vente toute la journée (miels et confitures). Venez profiter avec nous de cet espace préservé pour le bonheur des petits et des grands !

Entrée libre

5 000 m2 de vergers, potagers, poulailler pédagogique etc où venir dans un espace préservé pour le bonheur des petits et des grands. Les Vergers de l’Îlot 39 rue Guérin-Leroux 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Vergers de l'Îlot Adresse 39 rue Guérin-Leroux 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Les Vergers de l'Îlot Fontenay-sous-Bois