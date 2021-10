Ramonville-Saint-Agne Le Kiwi (ex-Centre culturel) Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne 37e Salon des artistes Ramonvillois Le Kiwi (ex-Centre culturel) Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les artistes présenteront au Kiwi des oeuvres libres. **Aux horaires d’ouverture du Kiwi :** * Mardi, jeudi et vendredi : 13h à 18h * Mercredi : 10h à 12h et 13h à 19h ; **Aux horaires d’ouverture du Kiwi :** * Mardi et vendredi : 15 h à 18 h 30 * Mercredi : 10 h à 18 h 30 * Samedi : 10 h à 17 h [Pour en savoir plus sur les Artistes ramonvillois](https://www.ramonville.fr/votre-ville/actualite/item/les-artistes-ramonvillois-font-leur-salon)

Accès libre et gratuit

Les artistes présenteront leurs œuvres Le Kiwi (ex-Centre culturel) Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

