37e Marche des noisettes Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

37e Marche des noisettes Chauffailles, 28 août 2022, Chauffailles. 37e Marche des noisettes rue Gambetta Salle Léonce Georges Chauffailles

2022-08-28 07:00:00 – 2022-08-28 14:00:00 rue Gambetta Salle Léonce Georges

Chauffailles Saône-et-Loire 4 circuits vallonnés avec ravitaillements copieux et crêpes à l’arrivée ! Apporter son propre verre.

Circuits de 7 – 13 – 18 – 23 km. marianne.pessin@gmail.com http://marche.passepartout.free.fr/ 4 circuits vallonnés avec ravitaillements copieux et crêpes à l’arrivée ! Apporter son propre verre.

Circuits de 7 – 13 – 18 – 23 km. rue Gambetta Salle Léonce Georges Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Chauffailles Adresse rue Gambetta Salle Léonce Georges Ville Chauffailles lieuville rue Gambetta Salle Léonce Georges Chauffailles Departement Saône-et-Loire

Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauffailles/

37e Marche des noisettes Chauffailles 2022-08-28 was last modified: by 37e Marche des noisettes Chauffailles Chauffailles 28 août 2022 Chauffailles Saône-et-Loire

Chauffailles Saône-et-Loire