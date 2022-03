36ème triathlon de Dijon Dijon, 28 mai 2022, Dijon.

36ème triathlon de Dijon Lac Kir Avenue du 1er Consul Dijon

2022-05-28 – 2022-05-29 Lac Kir Avenue du 1er Consul

Dijon Côte-d’Or

80 EUR Triathlon de Dijon

28-29 Mai 2022

Le Triathlon de Dijon fêtera son 36ème anniversaire le Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 2022. Suite à l’annulation des éditions de 2020 et 2021, nous vous attendons nombreux pour fêter à nouveau ce triathlon de Dijon qui est une des manifestation les plus vieilles de France.

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR :

https://www.dijon-triathlon.fr/triathlon-de-dijon

https://www.dijon-triathlon.fr/triathlon-de-dijon

Triathlon de Dijon

28-29 Mai 2022

Le Triathlon de Dijon fêtera son 36ème anniversaire le Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 2022. Suite à l’annulation des éditions de 2020 et 2021, nous vous attendons nombreux pour fêter à nouveau ce triathlon de Dijon qui est une des manifestation les plus vieilles de France.

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR :

https://www.dijon-triathlon.fr/triathlon-de-dijon

Lac Kir Avenue du 1er Consul Dijon

dernière mise à jour : 2022-03-26 par