Puiseaux Rue de Nieder Roden Loiret, Puiseaux 35e BOURSE AUX VÉLOS Rue de Nieder Roden Puiseaux Catégories d’évènement: Loiret

Puiseaux

35e BOURSE AUX VÉLOS Rue de Nieder Roden, 28 novembre 2021, Puiseaux. 35e BOURSE AUX VÉLOS

Rue de Nieder Roden, le dimanche 28 novembre à 09:00

Depuis 1986, l’Association sportive de Puiseaux organise le dernier dimanche de novembre, une bourse aux vélos de renommée internationale. Plusieurs milliers de visiteurs venant de France et de l’étranger se pressent à la grand messe du vélo sur les 2 700 m2 d’exposition et les 500 mètres linéaires de tables. Des équipes amateurs, professionnelles, féminines seront présentes ainsi que des détaillants en cycles, des collectionneurs Un dépôt vente sera à votre disposition, les vélos sont à apporter le samedi 27 novembre à partir de 15 heures. Depuis 1986, l’Association sportive de Puiseaux organise le dernier dimanche de novembre une bourse aux vélos de renommée internationale sur 2 700 m2 d’exposition et 500 mètres linéaires de tables. Rue de Nieder Roden Puiseaux Puiseaux Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Puiseaux Autres Lieu Rue de Nieder Roden Adresse Puiseaux Ville Puiseaux lieuville Rue de Nieder Roden Puiseaux