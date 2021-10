Tréméven Tréméven Côtes-d'Armor, Tréméven 3,2,1… ZérO Déchet ! Tréméven Tréméven Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréméven

3,2,1… ZérO Déchet ! Tréméven, 30 octobre 2021, Tréméven. 3,2,1… ZérO Déchet ! Salle communale Le Bourg Tréméven

2021-10-30 14:00:00 – 2021-10-30 17:30:00 Salle communale Le Bourg

Tréméven Côtes d’Armor Tréméven Stands “Les bons gestes : réduisez, triez ! Consommer Responsable !”

Démonstration réalisation de produits ménagers, découverte d’alternatives aux produits jetables, sensibilisation au zéro déchet !

