30ème Quinzaine du cinéma francophone Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, 23 septembre 2021, Paris.

30ème Quinzaine du cinéma francophone

du jeudi 23 septembre au mercredi 29 septembre à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma

En 1992, la première Quinzaine du cinéma francophone présentait des films primés lors du Festival international du film francophone de Namur et depuis lors, les deux festivals demeurent connexes. D’année en année, tout en affirmant leur singularité propre, ils ont poursuivi leur exploration des cinémas de la Francophonie, en partageant leurs programmations et en mutualisant parfois leurs ressources. La sélection invite à explorer des horizons multiples et plonge le spectateur dans le biotope culturel alternatif marocain ; auprès des cheminots de la ligne 1 en Tunisie ; au Burkina Faso avec un candidat à l’exil ; en Côte d’Ivoire, sur l’île de Lahou vouée à disparaître sous les eaux ; dans le camp de réfugiés de Calais avec Alpha, artiste de « la maison bleue » ; en Turquie à Söloz, village des grands-parents arméniens de Serge Avedikian ; en Haïti pour une cérémonie vaudoue ; au Niger dans un village qui espère le forage vital d’un nouveau puits ; au Sénégal, sur les traces de Blondin Diop, en écho à La Chinoise de Jean-Luc Godard ; en République démocratique du Congo avec le réalisateur septuagénaire Mweze Ngangura ; en Corse avec les conjoint.e.s des Légionnaires partis en mission en Afrique noire ; à Bruxelles, dans les années 1980, quand le cinéma essayait de guérir les plaies de la Shoah ; à Ostende dans l’enfer d’un homme politique accusé d’avoir tué son épouse… Avec en clôture, Un monde de Laura Wandel, sélectionné au Festival de Cannes – Un Certain Regard 2021 ! PRODUCTION La 30ème Quinzaine du cinéma francophone est une initiative du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris qui bénéficie du soutien de TV5MONDE, du Film Fund Luxembourg, de la Mission culturelle du Luxembourg en France, du Festival international du film de Namur, de l’Ambassade de Suisse en France. Découvrez tout le programme en cliquant >>> [ICI](https://www.cwb.fr/media/cwb/426-cwb-15aine-prog-14.jpg?v4) <<< Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€ Cette trentième édition propose un programme dense constitué de pas moins de quatorze avant-premières, en provenance de seize pays de la Francophonie. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:00:00 2021-09-23T22:00:00;2021-09-24T18:00:00 2021-09-24T22:00:00;2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T22:00:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T21:00:00;2021-09-27T18:00:00 2021-09-27T21:30:00;2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T22:00:00;2021-09-29T18:00:00 2021-09-29T21:30:00