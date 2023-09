Marché à la ferme « Les Prés d’Artemare » 308 impasse d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle, 24 novembre 2023, Saint-Vaast-Dieppedalle.

Saint-Vaast-Dieppedalle,Seine-Maritime

Du 01 février au 31 décembre, tous les vendredis soirs de 16h à 19h, retrouvez à la ferme « Les Prés d’Artemare » de nombreux producteurs locaux : fruits et légumes, gâteaux, produits laitiers, porc des chaumières, confitures, volailles, oeufs, …

Entrée libre..

2023-11-24 16:00:00 fin : 2023-11-24 19:00:00. .

308 impasse d’Artemare Ferme Les Prés d’Artemare

Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie



From February 01 to December 31, every Friday evening from 4pm to 7pm, find at the farm « Les Prés d’Artemare » many local producers: fruits and vegetables, cakes, dairy products, thatched pigs, jams, poultry, eggs, …

Free entrance.

Del 1 de febrero al 31 de diciembre, todos los viernes por la tarde, de 16:00 a 19:00 h, encontrará en la granja « Les Prés d’Artemare » a numerosos productores locales: frutas y verduras, pasteles, productos lácteos, cerdos de paja, mermeladas, aves, huevos, etc.

Entrada gratuita.

Vom 01. Februar bis zum 31. Dezember, jeden Freitagabend von 16 bis 19 Uhr, finden Sie auf dem Bauernhof « Les Prés d’Artemare » zahlreiche lokale Produzenten: Obst und Gemüse, Kuchen, Milchprodukte, Stoppelschwein, Marmeladen, Geflügel, Eier, …

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche