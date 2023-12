Répare café 3 Rue de l’Église Orgelet, 15 mars 2024, Orgelet.

Orgelet Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 10:00:00

fin : 2024-03-15 12:00:00

.

Le vendredi 16 janvier, le 2 et 16 février, le 1, 15 et 29 mars les équipes de la Fabrik’ vous accueillent dans la Boutik’ informatique pour une matinée conviviale de réparation.

On s’occupe du café et du thé, vous amenez vos objets à réparer et on se creuse les méninges ensemble pour trouver des solutions…

Ouvert à tous.

3 Rue de l’Église La boutik’ informatique

Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE