3 ème et 4 ème NUITS DE L’HUMOUR salle FCC, 8 octobre 2021, Cossé-le-Vivien.

3 ème et 4 ème NUITS DE L’HUMOUR

du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre à salle FCC

Ça nous ramènera pas Dalida ————————— ### Accueil musical et fin de soirée ### Adeptes du jazz manouche et farouches partisans de la dérision, les compères de « ça nous ramènera pas Dalida » (selon une expression de résignation devenue populaire) vous invitent à passer un moment d’une rare convivialité en interprétant des compositions originales, mais empruntées à des artistes plus connus et plus talentueux. Compagnie TAL et Léandre ———————— ### Démodés (Espagne) ### Clowns ### Trois vrais clowns. Frères de rire, compagnons inséparables, irremplaçables, imprésentables. ### Un hommage aux anciens clowns de cirque. ### Une tragi-comédie sur la disparition de ces comiques d’antan. ### Tout un imaginaire collectif. ### Trois personnages perdus, pathétiques, maladroits. ### Férocement tendres, désespérément drôles, comme l’écho de rires passés. Joe Sature et ses joyeux osselets ——————————— ### Autorisation de sortie ### Récital fantaisiste ### Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une autorisation de sortie pour présenter le spectacle musical qu’ils ont créé à la sueur de leur imagination. Porté avant tout par la folle envie de profiter d’une permission accordée, ce spectacle prend les allures d’un tour de chants complètement timbré, composé à partir de « tagada tsoin tsoin » et de « pouêt pouêt » mélodiques ! Une expérience brute de décoffrage !

PASS SANITAIRE. Tarif plein 23€, CE et abonnés 21€, – 18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois 15€

CLOWNS, RECITAL FANTAISISTE

salle FCC 11 RUE DE LA LIBERATION 53230 COSSE LE VIVIEN Cossé-le-Vivien Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:15:00 2021-10-08T23:30:00;2021-10-09T20:15:00 2021-10-09T23:30:00