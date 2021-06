2TIMES#33 L’Argonaute, 18 juin 2021-18 juin 2021, Orléans.

2TIMES#33

L’Argonaute, le vendredi 18 juin à 20:00

[Seiryoku Zenyô](https://www.facebook.com/seiryokuzenyojazz) axe son travail sur le répertoire de Miles Davis et présente un spectacle tout public, véritable invitation à redécouvrir l’histoire du jazz au travers de ce musicien d’exception. Le trompettiste Thierry Jammes, le guitariste Sebastien Janjou , le bassiste Victor Gourgeaud et le batteur Johan Cortes mettent l’accent sur l’évolution de sa musique en évoquant des éléments clés de sa vie. Le concert sera disponible sur Youtube, Facebook et Instagram à partir de 20h. Soyez au rendez-vous ! Instagram IGTV : musique_et_equilibre_ Youtube : Musique & équilibre Orléans Facebook : MusiqueetEquilibre45 Pour soutenir Musique et Équilibre et notre programmation, la culture et les artistes-musiciens, vous pouvez faire un don du montant de votre choix via HelloAsso en cliquant ICI (lien disponible également sur notre site internet musique-equilibre.com, rubrique « FAIRE UN DON ») Merci pour votre générosité !

Gratuit / à distance

SEIRYOKU ZENYÔ

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans Loiret



