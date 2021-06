Fourchambault Jardins de l'Hôtel de Ville Fourchambault, Nièvre 2ème séance : Spectacle « Chocolat et laïcité », de la Compagnie « Va Bene » Jardins de l’Hôtel de Ville Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Jardins de l'Hôtel de Ville, le jeudi 26 août à 17:30

A vocation pédagogique mais non dénuée d’humour, cette pièce rappelle que la laïcité est avant tout un principe vivant protecteur des libertés. Brève, dense et très rythmée, elle restitue le principe de laïcité dans son contexte historique et propose une agréable séance mêlant histoire, éducation morale et civique et arts du spectacle vivant. Dans le cadre des animations au sein des quartiers, proposées par la médiathèque de Fourchambault, venez assister à une pièce de théâtre remplie d’humour: « Chocolat et Laïcité » interprétée par la compagnie « Va Bene » pour 2 représentations ! **Le jeudi 26 août 2021** **1re séance à 14h30 au quai de Loire de Fourchambault** **2ème séance à 17h30 aux jardins de l’Hôtel de Ville** Spectacle gratuit, ouverte à tous et à toutes ! Tout public Durée : 45 minutes Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Gestes barrières à respecter

Jardins de l'Hôtel de Ville 58642 FOURCHAMBAULT Fourchambault Nièvre

2021-08-26T17:30:00 2021-08-26T18:15:00

