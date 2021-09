Le pouliguen Cinéma Pax Le pouliguen, Loire-Atlantique 2ème Festival Cinéma Jeune Public “Comme des images” Cinéma Pax Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

2ème Festival Cinéma Jeune Public “Comme des images” “Comme des images” c’est le rendez-vous des jeunes cinéphiles pendant les vacances d’automne. Pour suivre au jour le jour l’actualité du festival, rendez-vous sur la page Facebook Cdesimages.

2ème Festival Cinéma Jeune Public "Comme des images" "Comme des images" c'est le rendez-vous des jeunes cinéphiles pendant les vacances d'automne. Pour suivre au jour le jour l'actualité du festival, rendez-vous sur la page Facebook Cdesimages.

Cinéma Pax
5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen
Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T09:00:00 2021-10-25T19:00:00;2021-10-26T09:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T09:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T09:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T19:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T19:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T19:00:00

Lieu Cinéma Pax
Adresse 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen
Ville Le pouliguen