2ème Course de Caisses à Savon de Dracy les Couches Dracy-lès-Couches Dracy-lès-Couches Catégories d’évènement: Dracy-lès-Couches

Saône-et-Loire

2ème Course de Caisses à Savon de Dracy les Couches Dracy-lès-Couches, 2 juillet 2022, Dracy-lès-Couches. 2ème Course de Caisses à Savon de Dracy les Couches Dracy-lès-Couches

2022-07-02 – 2022-07-03

Dracy-lès-Couches Saône-et-Loire Dracy-lès-Couches EUR 2ème Course de caisses à savon de Dracy les Couches les 02 et 03 Juillet 2022 Vous l’avez aimée … vous l’attendiez … vous vous êtes préparé à en découdre avec la descente du Mont Dracy, la revoilà pour les plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes & de fun : la 2ème Course de Caisses à savon de Dracy les Couches ! Une descente de Nuit le Samedi pour les plus courageux, un concert sur la place du village et une journée complète de descentes le Dimanche

Passez un week-end dans la bonne humeuuur !!! Restauration sur place – Caves des viticulteurs Dracéens ouvertes coeur.rallye@gmail.com https://www.coeur-rallye.com/ 2ème Course de caisses à savon de Dracy les Couches les 02 et 03 Juillet 2022 Vous l’avez aimée … vous l’attendiez … vous vous êtes préparé à en découdre avec la descente du Mont Dracy, la revoilà pour les plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes & de fun : la 2ème Course de Caisses à savon de Dracy les Couches ! Une descente de Nuit le Samedi pour les plus courageux, un concert sur la place du village et une journée complète de descentes le Dimanche

Passez un week-end dans la bonne humeuuur !!! Restauration sur place – Caves des viticulteurs Dracéens ouvertes Dracy-lès-Couches

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dracy-lès-Couches, Saône-et-Loire Autres Lieu Dracy-lès-Couches Adresse Ville Dracy-lès-Couches lieuville Dracy-lès-Couches Departement Saône-et-Loire

2ème Course de Caisses à Savon de Dracy les Couches Dracy-lès-Couches 2022-07-02 was last modified: by 2ème Course de Caisses à Savon de Dracy les Couches Dracy-lès-Couches Dracy-lès-Couches 2 juillet 2022 Dracy-lès-Couches Saône-et-Loire

Dracy-lès-Couches Saône-et-Loire