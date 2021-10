28ÈME RANDONNÉE “LA LAURENT BROCHARD” Neufchâtel-en-Saosnois, 1 novembre 2021, Neufchâtel-en-Saosnois.

28ÈME RANDONNÉE “LA LAURENT BROCHARD” 2021-11-01 08:00:00 – 2021-11-01

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe Neufchâtel-en-Saosnois

4 7 EUR L’Union Cycliste Mamers-Neufchâtel vous propose une 28ème édition de la fameuse “Laurent Brochard” :

Le matin :

Randonnée VTT de 15, 20, 25, 35 et 45 km (7€)

Randonnée pédestre de 5, 10 et 15 km (4€)

L’après-midi :

Randonnée VTT de 15, 20 et 25 km (7€)

Randonnée pédestre de 5 et 10 km (4€)

Départs libres entre 8h et 14h

Ouvert à tous, casque obligatoire. Inscription sur place (abbaye de Perseigne)

Pass sanitaire obligatoire

Plus d’infos sur https://uc-mamers-saosnois.fr/

Parcourez la forêt de Perseigne à l’automne !

+33 2 43 97 60 63 https://uc-mamers-saosnois.fr/

