26e Marché de Noel de Chauny Chauny, 11 décembre 2021, Chauny.

26e Marché de Noel de Chauny Chauny

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-12 19:00:00

Chauny Aisne Chauny

Venez à la rencontre des artistes et artisans d’art pour trouver la petite merveille à offrir, le cadeau original. Retrouvez chalets, village de Noel et autres animations qui raviront petits et grands au coeur du centre ville de Chauny.

Place du Marché Couvert – Salle des Fêtes François Mitterrand – Salle Victor Leducq

mairie@ville-chauny.fr +33 3 23 38 70 70 http://www.ville-chauny.fr/

Chauny

