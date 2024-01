Les têtes en l’air 26 Rue du Pont Louis Lescar, vendredi 29 mars 2024.

Lescar Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Le trio propose des chansons simples à l’ambiance intimiste et rétro, voire

nostalgique. On embarque avec lui sur des mots qui chantent et sondent la légèreté

des rêves, la profondeur des sentiments

26 Rue du Pont Louis L’instant café

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Pau