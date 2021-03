Genève Alhambra Genève DANAKIL Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

DANAKIL Alhambra, 26 novembre 2021-26 novembre 2021, Genève. DANAKIL

Alhambra, le vendredi 26 novembre à 18:30

Avec près de 20 ans de carrière au compteur, Danakil a sillonné les routes du monde entier pour conquérir son public, propageant un reggae militant et indépendant. A l’origine du renouveau du reggae français, le groupe fait confiance aux beatmakers « maison » pour muscler ses productions. Oscillant entre trap music, dub et reggae, la musique de Danakil est actuelle et sincère, roots et métissée. Défendant les causes qui leurs sont chères, ces artistes sont également des activistes dont les textes engagés traitent de l’actualité au travers du regard Danakil. Danakil se produira dans le magnifique cadre de l’Alhambra de Genève, vendredi 26 novembre. Plus d’infos :

[[https://www.soldoutprod.com/fr/events/danakil-alhambra](https://www.soldoutprod.com/fr/events/danakil-alhambra)](https://www.soldoutprod.com/fr/events/danakil-alhambra)

Tarif debout : CHF 40.- Tarif galerie : CHF 42.- Tarif assis (numéroté) : CHF 45.-

Soldout Productions présente : Danakil en concert à l’Alhambra le 26 novembre 2021 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève