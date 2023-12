Balade ludique à Val-de-Moder 24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder, 2 novembre 2023, Val-de-Moder.

Val-de-Moder Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-02 14:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

Découvrez Val-de-Moder à travers une balade ludique. Énigmes, questions d’observations et jeux permettront d’intéresser les plus jeunes dans cette découverte !.

Découvrez Val-de-Moder en famille ou entre amis et en vous amusant ! Cette balade ludique vous mènera au travers des rues de la ville, sur un parcours ponctué d’énigmes.

Soyez curieux, observateur et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à l’office de tourisme. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille !

D’autres balades ludiques sont disponibles sur l’ensemble sur territoire : au centre-ville de Haguenau, en Forêt d’Exception® de Haguenau, à Bischwiller et Brumath.

0 EUR.

24 Rue du Dr Albert Schweitzer

Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme de Haguenau