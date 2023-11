Course : Les Colberyennes Avenue de la Gare Schirmeck, 28 avril 2024, Schirmeck.

Schirmeck,Bas-Rhin

Rendez-vous pour la 2e édition des courses forestières « Les Colberyennes » avec deux courses type trail de 13km ou de 26km..

2024-04-28 fin : 2024-04-28 . EUR.

Avenue de la Gare

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est



Rendezvous for the 2nd edition of the forest races « Les Colberyennes » with two trail races of 13km or 26km.

Cita con la 2ª edición de las carreras forestales « Les Colberyennes » con dos carreras de trail de 13 km o 26 km.

Treffpunkt für die 2. Ausgabe der Waldläufe « Les Colberyennes » mit zwei Läufen vom Typ Trail über 13 km oder 26 km.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche