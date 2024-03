Exposition Fana’Kids’Briques Rosheim, dimanche 28 avril 2024.

Exposition Fana’Kids’Briques Rosheim Bas-Rhin

FanaBriques, c’est du Lego ® sous toutes ses formes, des rencontres, du plaisir, de bons conseils, et plus encore ! Boutiques de produits Lego neufs et occasions, buvette et petite restauration. Billetterie sur place ou en ligne www.billetweb.fr/fanabriques

Découvrez aussi Le ‘petit’ village Boutiques de produits Lego Neufs et Occasions, une buvette, une petite restauration (Tartes Flambées, Knacks, Sandwichs, Bretzels, Frites, Crêpes, Pâtisseries). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Rue de l’Eglise

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est postmaster@fanabriques.fr

L’événement Exposition Fana’Kids’Briques Rosheim a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile