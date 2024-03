1er Festival des animaux en Alsace Griesheim-près-Molsheim, dimanche 28 avril 2024.

1er Festival des animaux en Alsace Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Un événement célébrant la beauté et la diversité du règne animal. Au programme dog dancing, mini ferme, concours du plus beau chien, présentation de chevaux sauvages, spectacle équestre, … et bien sûr tombola et activités ludiques pour les enfants. Musique, buvette et restauration toute la journée.

Au programme de cette 1ere édition

– 10h Ouverture du Festival et de la mini ferme

– 10h à 11h Présentation des exposants par Jacky

– 11h Dog Dancing par Mme Mattern

– 11h15 Démonstration éducation par Educajeux

– 11h40 Spectacle équestre par REMY Justine

– 12h Repas en musique

– 13h Présentation des chevaux de sauvetage

– 14h Conférence S.C.A. sur le sort des lévriers d’Espagne

– 14h30 Treibball par Hop’la Truffe

– 15h Démonstration éducation par Educajeux

– 16h Résultats du Concours du plus beau chien par le jury (2€ pour l’inscription de votre chien)

– 17h Spectacle équestre par REMY Justine

Tout au long de la journée

– Collecte solidaire aux associations participantes à déposer à l’accueil du festival (cartouche d’encre HP et Epson, bouchons plastiques, capsules Dolce gusto, fournitures de bureaux, croquettes et pâtées, produits d’hygiène, pâtes et riz, bijoux anciens afin de les recycler.

– Musique et animation par Jacky

– Tombola (2€) 6 prix à gagner

– Activité et concours de dessins réservés aux enfants EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

52 Rue du Moulin

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est solidaritecauseanimale@yahoo.com

L’événement 1er Festival des animaux en Alsace Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile