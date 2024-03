Salon Bien Être et Médiumnité MéDi’ZeN Molsheim, dimanche 28 avril 2024.

Nous sommes ravis de vous convier à la 9ème édition de notre Salon Bien-Être et Médiumnité.

Plongez dans un univers où les professionnels de la région vous accueillent avec enthousiasme pour vous présenter leurs activités variée dans tous les secteurs du Bien Être.

3 niveaux, 3 espaces dédiés

– Bien Être de la Maison et de Vous même

– Praticiens Bien-être

– Espace Ésotérique, Voyance et Zen

Que vous veniez seul, entre amis, en famille ou avec vos collègues, vous trouverez ici de quoi vous ressourcer et explorer votre bien-être intérieur, tout en faisant du shopping pour des produits sains, ésotériques ou Feng Shui.

Avec plus de 50 exposants proposant des séances à prix doux spécialement pour le salon, vous aurez l’opportunité de consulter des voyants et des médiums, de découvrir des produits naturels et de dénicher des trésors dans nos boutiques artisanales.

Le Bien-Être est à portée de main !

L’entrée est libre et gratuite, alors venez nombreux découvrir notre univers où nous partagerons avec joie et plaisir chaque instant avec vous.

Et n’oubliez pas, une buvette et de la petite restauration seront assurées pour agrémenter votre visite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

6 rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est sandra.medium.magnetisme@gmail.com

L’événement Salon Bien Être et Médiumnité MéDi’ZeN Molsheim a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig