24 heures d’Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer, 24 septembre 2021, Hermanville-sur-Mer.

24 heures d’Hermanville-sur-Mer 2021-09-24 – 2021-09-26

Hermanville-sur-Mer Calvados

Hermanville-sur-Mer vous convie à un week-end de festivités à l’occasion de la reprise des activités associatives et de l’inauguration de son Pôle Enfance Jeunesse socio-culturel appelé “La Ferme”.

Au programme : concerts, sport, ateliers, expo, visites, défis…

Les temps forts :Vendredi 24septembre – 19h – Éphémère Jazz Quintet en concert à La Ferme : Standards de jazz, Musique funk, Bossa Nova, de la Soul et des compositions originalesVendredi 24septembre – 21h – La Fanfare Concentré sucré en concert à La Ferme : Le bassin méditerranéen et les Balkans sont le terrain de jeu de ce groupe mélangeant des instruments électriques aux cuivres des tarafs, aux darbouks, aux dafs de l’Atlas et aux chants les plus polyglottesSamedi 25septembre – 19h – Les RAGS en concert dans le parc : Groupe collevillais qui alterne reprises et compositions pop-rock, tantôt épurées, tantôt percutantes.

24h d’activités, de défis, d’expo, d’ateliers dans le parc de la Mairie, à la Ferme, à la plage, à la Médiathèque, au club de voile.

Programme détaillé sur le site de la Mairie d’Hermanville-sur-Mer.

Hermanville-sur-Mer vous convie à un week-end de festivités à l’occasion de la reprise des activités associatives et de l’inauguration de son Pôle Enfance Jeunesse socio-culturel appelé “La Ferme”…

accueil@hermanville-sur-mer.fr +33 2 31 36 18 00 https://www.hermanvillesurmer.fr/

Hermanville-sur-Mer vous convie à un week-end de festivités à l’occasion de la reprise des activités associatives et de l’inauguration de son Pôle Enfance Jeunesse socio-culturel appelé “La Ferme”.

Au programme : concerts, sport, ateliers, expo, visites, défis…

Les temps forts :Vendredi 24septembre – 19h – Éphémère Jazz Quintet en concert à La Ferme : Standards de jazz, Musique funk, Bossa Nova, de la Soul et des compositions originalesVendredi 24septembre – 21h – La Fanfare Concentré sucré en concert à La Ferme : Le bassin méditerranéen et les Balkans sont le terrain de jeu de ce groupe mélangeant des instruments électriques aux cuivres des tarafs, aux darbouks, aux dafs de l’Atlas et aux chants les plus polyglottesSamedi 25septembre – 19h – Les RAGS en concert dans le parc : Groupe collevillais qui alterne reprises et compositions pop-rock, tantôt épurées, tantôt percutantes.

24h d’activités, de défis, d’expo, d’ateliers dans le parc de la Mairie, à la Ferme, à la plage, à la Médiathèque, au club de voile.

Programme détaillé sur le site de la Mairie d’Hermanville-sur-Mer.

dernière mise à jour : 2021-09-17 par