23ème Fête du Timbre Dieppe, 25 septembre 2021, Dieppe. 23ème Fête du Timbre 2021-09-25 – 2021-09-26

Cette année encore, Dieppe est l'une des 100 villes organisatrices de cette manifestation nationale. "Voitures anciennes et Cinéma", c'est le thème qui sera le fil conducteur de la Fête du Timbre 2021. Les sujets du timbre (Méhari du gendarme) et du bloc (2CV du Corniaud) seront donc au rendez-vous. Organisée par l'association philatélique de Dieppe, venez profiter de nombreuses animations, stands et expositions !

