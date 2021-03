THYLACINE Alhambra, 23 octobre 2021-23 octobre 2021, Genève.

THYLACINE

Alhambra, le samedi 23 octobre à 21:00

Le prodige de la musique électronique française THYLACINE sort aujourd’hui son nouvel album TIMELESS, comprenant 10 oeuvres classiques (et un interlude) revisitées et infusées du style unique du DJ et producteur.

Après avoir publié trois premiers singles – le chill Satie I basé sur la 1ère Gymnopédie d’Erik Satie, le puissant Allegri basé sur le Miserere de Gregorio Allegri et le plus ambient Sheremetiev basé sur le choeur orthodoxe Nine sili nebesniye, Thylacine démontre une nouvelle fois tout son génie et son agilité musicale avec TIMELESS. Ce nouveau disque le voit escalader certains des plus grands sommets de la musique, issus des répertoires de Mozart, Beethoven, Schubert ou Satie, traçant de nouvelles voies en s’appropriant et revisitant des partitions comme on explore de nouveaux territoires : loin des sentiers battus.

Prélocations : CHF 35.- / Membre PTR : CHF 18.- / Sur place : CHF 38.-

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



